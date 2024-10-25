Опалення немає, все розвалюється. Як "лікують" дітей в окупації (фото)

Дітей утримують в умовах антисанітарії

Український журналіст Денис Казанський показав, як насправді лікують дітей в окупованому Росією місті Алчевську Луганської області.

Він опублікував фото на своїй сторінці у Telegram. На кадрах видно, що дитяча лікарня на вулиці Запорізькій у Алчевську стоїть без ремонту.

Крім того, що приміщення ніхто не ремонтує, там немає опалення, а діти змушені перебувати у нелюдських умовах. Про це пишуть і місцеві Telegram-пабліки. Там лають місцеву окупаційну владу в тому, що вони не звертають увагу на проблеми мешканців та їхніх дітей.

"Опалення немає, все розвалюється, хворі діти мерзнуть", — написав Казанський.

Місто Алчевськ Луганської області було захоплене проросійськими бойовиками т.зв. "Луганської народної республіки" у 2014 році. Як зазначив журналіст, жодні "злі бандерівці не заважають процвітати і зробити ремонт за останнім словом техніки".

Водночас, Росії та її маріонеткам на Донбасі все одно, що буде з жителями окупованих населених пунктів.

"Щось Росія прийшла, а процвітання все немає", — зазначив Казанський.

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