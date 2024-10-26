Субсидия на отопление не для всех — кто может получить целевую помощь от государства

Для получения субсидии необходимо подать заявление в Пенсионный фонд

Часть украинцы могут получить помощь не только на жилищно-коммунальные услуги, но и субсидию на покупку твердого топлива. Проект действует уже второй год.

В Кабмине рассказали, что получить помощь смогут около 500 тысяч домохозяйств, уже получающих субсидии и льготы — им увеличат выплату в соответствии с уровнем доходов семьи. Максимальная возможная сумма 21 тыс. грн.

Эту сумму покрывают иностранные партнеры. Выплаты могут получить не все украинцы, а только те, кто отапливает дома печами. Претендовать на такой вид помощи могут жители Сумщины, Харьковщины, Херсонщины, Луганщины, Донетчины, Днепропетровщины, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей в 10 км от границы с Россией или линией фронта.

Денежную помощь не окажут, если домохозяйство уже получало помощь каким-то образом на отопительный сезон 2024-2025 годов, кроме помощи из государственного и местного бюджетов. Выплаты получают украинцы до конца декабря 2024 года.

Тем, кто уже получает субсидию или льготу на приобретение печного топлива, не нужно обращаться куда-то дополнительно – информация о домохозяйстве уже есть в Пенсионном фонде. В Кабмине подчеркнули, что если субсидию и льготу не назначали, но в ней есть необходимость обращаться в Пенсионный фонд — подавать соответствующее заявление. Это можно сделать онлайн или лично.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех способах онлайн подать документы на субсидию. Сделать это можно даже со смартфона.