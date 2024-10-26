Синоптики назвали чотири області, де погода потішить теплом до +18°C

Час від часу виглядатиме сонечко, без опадів

Найближчими днями до кількох областей України повернеться "бабине літо". Синоптики обіцяють до +15°…+18°C вдень. При цьому на щасливчиків чекає мінлива хмарність та відсутність опадів.

Йдеться, передусім, про Івано-Франківську, Львівську, Закарпатську та Миколаївську області. Такі дані опублікували на сайті "Українського гідрометцентру".

Так, у неділю, 27 жовтня, на території вищезазначених областей прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень сягне +15°…+18°C, а вночі знизиться до +6°…+4°C.

Трохи прохолодніше, проте також доволі тепло буде у Чернівецькій, Волинській, Рівненькій, Тернопільській областях, а також на Одещині, Кіровоградщині та у Криму.

Тут також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень сягне +14°…+16°C, а вночі +6°…+4°C.

На решті території України, від центру і далі на схід синоптики прогнозують вдень +13°…+15°C. Так само без опадів і з мінливою хмарністю. Вночі обіцяють +5°…+3°C. Йдеться про Запоріжжя, Дніпропетровщину, Полтавщину, а також про Харківську, Луганську та Донецьку області.

На півночі країни — найпрохолодніше. Так, у неділю синоптики обіцяють +12°…+14°C на Чернігівщині та Сумщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, у яких областях України цими вихідними варто чекати на заморозки.