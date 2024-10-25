Синоптики назвали чотири області, в яких у вихідні буде мороз

На решті території країни погода буде більш сприятливою

Попри досить комфортну денну температуру, у чотирьох областях України на вихідних очікуються нічні заморозки. За прогнозами метеорологів, температура повітря може знизитися до мінус 2 градусів.

Зокрема, похолодання торкнеться Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Харківської областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Де очікувати похолодання

У Харківській області нічна температура 26-27 жовтня коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 9-11 градусів тепла.

Де будуть приморозки 26 жовтня

На Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині також можливе зниження температури до мінусових позначок у нічний час. Там синоптики прогнозують приморозки до -1°C. Вдень у цих регіонах стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів тепла.

Крім того, 27 жовтня можливі нічні приморозки до -2°C на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Де будть приморозки 27 жовтня

Погода по Україні

На решті території країни погода буде більш сприятливою. У південних, центральних та північних областях нічна температура становитиме 3-8 градусів тепла. Найкомфортніша погода очікується на заході — на Прикарпатті та Закарпатті денна температура підніметься до 18 градусів тепла.

Пргноз погоди на 27 жовтня

Вихідні будуть переважно без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та слабкий вітер — 3-8 метрів на секунду. У суботу вранці в більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході можливий туман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні на кінець жовтня. В останні дні місяця прийдуть циклони.