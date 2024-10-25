Синоптики назвали чотири області, в яких у вихідні буде мороз
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На решті території країни погода буде більш сприятливою
Попри досить комфортну денну температуру, у чотирьох областях України на вихідних очікуються нічні заморозки. За прогнозами метеорологів, температура повітря може знизитися до мінус 2 градусів.
Зокрема, похолодання торкнеться Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Харківської областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Де очікувати похолодання
У Харківській області нічна температура 26-27 жовтня коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 9-11 градусів тепла.
На Рівненщині, Тернопільщині та Хмельниччині також можливе зниження температури до мінусових позначок у нічний час. Там синоптики прогнозують приморозки до -1°C. Вдень у цих регіонах стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів тепла.
Крім того, 27 жовтня можливі нічні приморозки до -2°C на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.
Погода по Україні
На решті території країни погода буде більш сприятливою. У південних, центральних та північних областях нічна температура становитиме 3-8 градусів тепла. Найкомфортніша погода очікується на заході — на Прикарпатті та Закарпатті денна температура підніметься до 18 градусів тепла.
Вихідні будуть переважно без опадів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та слабкий вітер — 3-8 метрів на секунду. У суботу вранці в більшості районів Правобережжя та місцями на північному сході можливий туман.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні на кінець жовтня. В останні дні місяця прийдуть циклони.