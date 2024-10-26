Синоптики назвали четыре области, где погода порадует теплом до +18°C

Время от времени будет выглядывать солнышко, без осадков

В ближайшие дни в несколько областей Украины вернется "бабье лето". Синоптики обещают до +15°…+18°C днем. При этом счастливчиков ожидает переменная облачность и отсутствие осадков.

Речь идет прежде всего об Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Николаевской областях. Такие данные опубликовали на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, в воскресенье, 27 октября, на территории вышеперечисленных областей прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +15...+18°C, а ночью снизится до +6°...+4°C.

Немного прохладнее, однако достаточно тепло будет в Черновицкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской областях, а также на Одесщине, Кировоградщине и в Крыму.

Здесь также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +14°…+16°C, а ночью +6°…+4°C.

На остальной территории Украины, от центра и дальше к востоку синоптики прогнозируют днем +13…+15°C. Так же без осадков и с переменной облачностью. Ночью обещают +5°…+3°C. Речь идет о Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, а также о Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На севере страны – наиболее прохладно. Так, в воскресенье синоптики обещают +12…+14°C на Черниговщине и Сумщине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, в каких областях Украины в эти выходные стоит ждать заморозки.