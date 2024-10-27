У Зеленського назвали умову для переговорів із Росією

Україна проти заморожування війни, її необхідно закінчити

Серед союзників України з’являються ідеї, що якщо Україні буде гарантовано надійний військовий захист, то стане можливим територіальний компроміс та підписання миру з Росією. Однак президент Володимир Зеленський ніколи не говорив про компроміси. Переговори можливі лише за деяких умов.

Про це глава офісу президента Андрій Єрмак сказав в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera. За його словами, Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню.

"Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Але правда, він був готовий вести переговори, виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення", — сказав Єрмак.

Він додав, що У Зеленського проти заморожування війни. Її хочуть закінчити. При цьому Україну запевняють, що країни Глобального Півдня також засуджують російське вторгнення та захоплення території силою.

"Однак для того, щоб розпочати переговори, необхідно повернутися до ситуації, яка була до того, як два роки тому о четвертій ранку о четвертій ранку пролунав перший постріл російської гармати. Потім ми поговоримо про те, як повернути суверенітет до кордонів 1991 року", — підсумував голова ОП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський сказав, чого очікує від переговорів із Росією.