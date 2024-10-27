Украина против замораживания войны, ее необходимо закончить

Среди союзников Украины появляются идеи, что что если Украине будет гарантирована надежная военная защита, то станет возможным территориальный компромисс и подписание мира с Россией. Однако президент Владимир Зеленский никогда не говорил о компромиссах. Переговоры возможны только при некоторых условиях.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera. По его словам, Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению.

"Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а о необходимости принять международно признанные границы. Но правда, он был готов вести переговоры, исходя из ситуации накануне российского вторжения", — сказал Ермак.

Он добавил, что У Зеленского против замораживания войны. Ее хотят закончить. При этом, Украину уверяют, что что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и захват территории силой.

"Однако для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была до того, как два года назад в четыре утра в четыре утра раздался первый выстрел российской пушки. Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — подытожил глава ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский сказал, чего ожидает от переговоров с Россией.