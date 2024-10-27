У ваших предков был божественный голос: проверьте по фамилии, передался ли вам вокальный талант

Всего есть четыре таких родовых имени

Большой и разнообразный список украинских фамилий хранит в себе интересную историю, которая раскрывает нам тайны жизни наших предков. По родовому имени можно определить, чем они занимались и какие у них могли быть таланты.

"Телеграф" рассказывает, какие фамилии принадлежали тем, кто имел божественный голос и умел красиво петь. Стоит отметить, что в этом списке их не так уж много — всего четыре.

По данным портала "Рідні", некоторые из этих родовых имен достаточно распространены на сегодняшний день в Украине.

Какие фамилии давали тем, кто имел петь:

Капелистий;

Півець;

Співак;

Співаковський.

Так, носителей фамилии Співак сейчас в нашей стране насчитывается 5107. Она занимает 692 место по популярность. Родовое имя Півець принадлежит 44 людям. Співаковський — 33 людям. А вот людей, которые носят фамилию Капелистий, всего 4.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали музыкантам. Всего таких родовых имен насчитывается более 30. Их давали только тем, кто играл на инструментах, пел или занимался созданием музыки.