Супутники Ілона Маска пролетіли над Україною: де їх бачили (фото, відео)

Апарати бачили практично по всій Україні

Над Україною пролетіли супутники Starlink компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Оскільки видовище для наших країв це нечасте, воно вже привернуло до себе багато уваги.

Численними відеозаписами вже почали масово ділитися локальні спільноти Telegram. Судячи з тверджень, бачили їх у різних частинах нашої країни на півночі, півдні, заході та сході.

Як можна зрозуміти по відеозаписах, характерний "паровозик" з яскравих точок пролітав досить низько, щоб побачити його без додаткового обладнання. При цьому його яскравості достатньо для того, щоб їх легко роздивилася камера телефонів у темному небі.

Згідно з повідомленнями, супутники бачили над Івано-Франківськом, Києвом, Миколаєвом, Одесою, Полтавою та Харковом.

Відео з Одеси:

Відео з Києва:

Відео з Івано-Франківська:

Відео з Полтави:

Відео з Харкова:

Фото з Миколаєва:

Як відомо, Starlink це дітище компанії SpaceX. Її засновник, американський мільярдер Ілон Маск, з 2015 року займається розгортанням мережі із тисяч невеликих супутників, які мають покрити доступним високошвидкісним інтернетом увесь світ. Наразі він уже доступний у 72 країнах світу, включаючи Україну.

Хоча він спочатку не ставив завдання використовуватися у військових цілях, проте під час російського вторгнення він активно використовується українськими військовими, які цінують його за стабільність роботи на буквально на лінії фронту. Хоча офіційно в Росії його продаж заборонено, проте окупанти теж змогли отримати термінали через країни-посередники, через що у вересні їх знаходили навіть на дронах типу "Шахед".