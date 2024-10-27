Спутники Илона Маска пролетели над Украиной: где их видели (фото, видео)

Аппараты видели практически по всей Украине

Над Украиной пролетели спутники Starlink компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Поскольку зрелище для наших краев это нечастое, то оно уже привлекло к себе много внимания.

Многочисленными видеозаписями уже начали массово делиться локальные сообщества в Telegram. Судя по утверждениям, видели их в разных частях нашей страны на севере, юге, западе и востоке.

Как можно понять по видеозаписям, характерный "паровозик" из светящихся точек пролетает достаточно низко, чтобы увидеть его без дополнительного оборудования. При том его яркости достаточно для того, чтобы их без труда разглядела камера телефонов в темном небе.

Согласно сообщениям, спутники видели над Ивано-Франковском, Киевом, Николаевом, Одессой, Полтавой и Харьковом.

Видео с Одессы:

Видео из Киева:

Видео с Ивано-Франковска:

Видео с Полтавы:

Видео с Харькова:

Фото с Николаева:

Как известно, Starlink это детище компании SpaceX. Ее основатель, американский миллиардер Илон Маск, с 2015 года занимается разворачиванием сети из тысяч небольших спутников, которые должны покрыть доступным высокоскоростным интернетом весь мир. В настоящее время он уже доступен в 72 странах мира, включая Украину.

Хотя он изначально не ставил задачей использоваться в военных целях, однако во время российского вторжения он активно используется украинскими военными, которые ценят его за стабильность работы на буквально на линии фронта. Хотя официально в России его продажи запрещены, однако оккупанты тоже смогли получить терминалы через страны-посредники, из-за чего в сентябре их находили даже на дронах типа "Шахед".