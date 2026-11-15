Традиційні душові кабіни йдуть у минуле: на зміну приходить італійський варіант

Відкрите планування спрощує догляд, але висуває особливі вимоги до ремонту

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Альтернативою закритим душовим кабінам із високим піддоном стає італійський душ – зона на одному рівні з підлогою ванної кімнати. Замість повноцінної огорожі тут часто встановлюють одну скляну перегородку, а іноді залишають простір повністю відкритим.

Про особливості такого рішення пише Startlap. Його конструкція дає змогу зберегти візуальну цілісність ванної: підлогове покриття продовжується в душовій зоні, а масивна конструкція не закриває огляд.

Як влаштований італійський душ

Рішення з’явилося в Італії та поширилося за її межами. Головна особливість – відсутність високого бортика, через який доводиться переступати. Воду відводять через точковий злив або видовжений лінійний канал, а підлогу роблять із нахилом до нього.

Скляна перегородка стримує бризки й водночас зберігає відчуття відкритого простору. Завдяки такому плануванню навіть невелика ванна кімната може здаватися просторішою. Повністю відкрите виконання – ще один варіант, передбачений цією концепцією.

Оформлення не обмежується мінімалізмом. Натуральний камінь створює елегантніший інтер’єр, класична керамічна плитка – традиційніший. Великоформатні плити дають змогу скоротити кількість швів, а розташування змішувача, полиць і вбудованих ніш добирають відповідно до потреб власників.

Менше важкодоступних місць і зручніший вхід

У звичайній кабіні доводиться регулярно очищати скло від вапняного нальоту та мильних слідів, а також видаляти бруд із напрямних і стиків. У відкритій душовій менше скляних поверхонь, рам і складних з’єднань, тому догляд може потребувати менше зусиль. У багатьох випадках після душу достатньо протерти мокрі поверхні.

Вхід без високого бортика зручний для людей, яким важко піднімати ноги, і сімей із маленькими дітьми. Простір усередині також можна зробити вільнішим. За правильно виконаного ухилу вода швидше стікає до зливу, що знижує ймовірність появи калюж.

Правильно виконаний ухил допомагає воді швидше стікати до зливу й зменшує ймовірність появи калюж Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Інтерес до таких рішень відображає й американське дослідження Houzz за 2026 рік: серед власників житла, які оновлюють душову, варіант без порога обрали 24%, а з низьким бортиком – 47%. Ці дані Houzz наводить в огляді вподобань під час ремонту ванних кімнат у США.

Чому заміна кабіни потребує серйозної підготовки

Основна складність прихована під оздобленням. Для душу на рівні підлоги потрібно точно спланувати розташування зливу та ухил поверхні. Монтаж нерідко вимагає розкрити підлогу або підняти її рівень, тому встановлення технічно складніше, ніж розміщення звичайного піддона.

Особливо трудомістким переобладнання буває у старих квартирах: конструкція будівлі обмежує доступні варіанти, а обсяг робіт збільшує витрати. Тому зовні проста душова з однією перегородкою не обов’язково обходиться дешевше за традиційну кабіну.

Окрема вимога – якісна гідроізоляція. Помилки під час її облаштування дають змогу волозі проникати в основу підлоги та стіни, причому пошкодження іноді проявляються значно пізніше. Їх усунення може вимагати дорогого ремонту, тому надійність прихованих шарів тут так само важлива, як зовнішній вигляд плитки та скла.

Як повідомляв "Телеграф", ароматний пучок евкаліпта для душу радять тримати поза прямим струменем води та просушувати між купаннями. Пара від гарячої води допомагає вивільнити запашні речовини з листя.