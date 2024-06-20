В Одесу на вихідні: скільки коштує подобова оренда апартаментів за крок від моря

Зібрали для вас найкращі пропозиції "ціна-якість"

Сезон літніх відпусток у розпалі й напевно багатьох українців цікавить, скільки коштує оренда житла в одному з найбільш популярних курортних містечок біля моря, а саме в Одесі. Для цього "Телеграф" промоніторив популярні ресурси, які надають послуги оренди житла, на кшталт, OLX та Booking.

Пропозицій на ринку вдосталь. При цьому, є і доволі бюджетні варіанти, які точно припадуть вам до душі. Отже, скільки коштуватиме оренда житла в Одесі цими вихідними, якщо ви раптом вирішите на кілька днів махнути на море. Відповідь в нашому матеріалі.

Адреса: провулок Маяковського, 5

Готель Potemkinn має вільні номери, якщо ви вирішите поїхати на відпочинок в Одесу цими вихідними. Готель пропонує стандартний двомісний номер з одним широким двоспальним ліжком всього за 990 грн. Низька ціна обумовлена акцією "Обмежена пропозиція", що пропонує 40% знижки. Без знижки той самий номер коштуватиме 1650 грн за добу.

Також серед цікавих пропозицій готелю — двомісний номер "Делюкс" вартістю 1110 грн за добу по знижці, без знижки 1850 грн.

Як зазначено на сайті, до послуг гостей номери з кондиціонером та окремою ванною кімнатою. Поруч з готелем знаходяться: Міський сад, Одеський музей нумізматики й відомі Потьомкінські сходи.

Для зручності гостей цілодобова стійка реєстрації, трансфер з/до аеропорту, камера зберігання багажу та безкоштовний Wi-Fi на всій території помешкання. Усі номери в готелі Potemkinn Hotel мають телевізор із плоским екраном із кабельними каналами та сейфом. Номери мають також робочий стіл.

Адреса: Південна дорога 3/4

Квартира біля моря це, власне, квартира біля моря. Власники здають в подобову оренду однокімнатну квартиру, у якій є все для проживання. Станом на 20 червня, вартість апартаментів всього 700 грн за добу.

Апартаменти з однією спальнею, кухнею та ванною кімнатою підійдуть, аби залишитися на кілька діб. У квартирі є одне двоспальне ліжко і одне ліжко-диван, тому можна заїжджати й втрьох.

За словами власниці квартири, апартаменти знаходяться в пішій досяжності до моря — 15 хвилин. Поруч вся інфраструктура: бари, ресторани, набережна, аптеки та супермаркети. Також поруч знаходиться великий розважальний комплекс з найбільшим супермаркетом "Ашан".

На сайті OLX знайшли ось таку цікаву пропозицію: подобова оренда квартири у центрі, вартість — всього 500 грн за добу.

Згідно з описом на сайті: однокімнатна квартира розташована на вулиці Канатній. Євроремонт. Квартира знаходиться у центрі міста. Гарна транспортна розв'язка. Море близько.

Поруч залізничний вокзал, ринок "Привоз", величезний парк Шевченка. Також поруч знаходяться супермаркет, аптека, кафе, банк, і т.д. Всі визначні пам'ятки практично в пішій доступності.

У квартирі може розміститися чотири (2+2) особи. Є все необхідне для комфортного проживання: посуд, постільна білизна, рушники, праска з дошкою для прасування, цифрове ТБ, WI-FI, машинка автомат, двоконтурне опалення, кондиціонер, плазмовий телевізор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже робив добірку апартаментів, які можна орендувати в Одесі подобово. Ознайомтеся зі списком, можливо, вас зацікавлять викладені там пропозиції.