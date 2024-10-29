Почему квартиры дорожают даже во время войны? Объяснение риелтора

Цены подорожали как для аренды, так и для покупки

Повышение цен на недвижимость в условиях войны – феномен, имеющий несколько причин. В частности, это восприятие недвижимости как стабильного и надежного актива. Об этом "Телеграфу" рассказал риелтор Александр Бойко.

"В условиях экономической нестабильности, инфляции и девальвации национальной валюты инвесторы видят в недвижимости один из самых надежных способов сохранить средства. Это побуждает людей вкладывать в квартиры и дома, даже при отсутствии стабильности", — объясняет Бойко.

Кроме того, недвижимость в относительно безопасных регионах, в частности во Львове, Ужгороде или Ивано-Франковске, становится особенно привлекательной для тех, кто стремится перенести свои капиталы и жизнь в менее уязвимые от войны зоны.

Еще один фактор – ограниченное предложение. Из-за прекращения или задержки строительства новых объектов количество жилья на рынке ограничено, а себестоимость новых зданий значительно возросла из-за инфляции, дефицита материалов и повышенных затрат на строительные работы. Это также поддерживает высокий уровень цен, особенно в безопасных городах.

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