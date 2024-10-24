Зеленський підтвердив існування нового "внутрішнього" плану перемоги: дав доручення щодо нього

На Ставці обговорювали кілька тем

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку. На ній, зокрема, обговорювали внутрішній План посилення України.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі. За словами Зеленського, він доручив членам Ставки підготувати певні частини внутрішнього Плану посилення України.

"Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати. Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО.", — сказав президент.

Також на Ставці обговорювали підготовку до опалювального сезону з точки зору безпеки, відновлення та роботу з партнерами.

"Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили. Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості.

Дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими. Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені.", — розповів глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у який термін може закінчитися війна в Україні завдяки Плану перемоги.