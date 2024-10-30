Может ли мужчина подписать контракт после получения повестки
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Юрист объяснил, как это сделать
В Украине продолжается военное положение, во время которого ТЦК может мобилизовать военнообязанных. Однако есть мужчины, которые могут добровольно подписать контракт с ВСУ и самостоятельно выбрать подразделение для службы.
Такая возможность действительно есть, но все зависит от нескольких факторов. Об этом объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".
"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", — отметил Франчук.
Он объясняет, что законом не запрещено мобилизованному подписывать контракт, но ТЦК имеет право отказать в этом. При рассмотрении решения ТЦК будет учитывать военно-учетную специальность, потребности ВСУ и другие важные факторы.
Как мобилизованному можно подписать контракт после получения повестки
Согласно данным, для этого нужно:
- обратиться в ТЦК по месту регистрации;
- подать заявление о подписании контракта;
- предоставить военкомату все необходимые документы;
- пройти ВЛК.
Франчук отмечает, что процесс рассмотрения может длиться некоторое время и нет гарантии, что ТЦК даст положительное решение. В то же время он отмечает, что все время, пока будет приниматься решение, нужно продолжать выполнять требования повестки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть категории мужчин, которых точно не будет трогать ТЦК.