Может ли мужчина подписать контракт после получения повестки

Юрист объяснил, как это сделать

В Украине продолжается военное положение, во время которого ТЦК может мобилизовать военнообязанных. Однако есть мужчины, которые могут добровольно подписать контракт с ВСУ и самостоятельно выбрать подразделение для службы.

Такая возможность действительно есть, но все зависит от нескольких факторов. Об этом объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

"Однозначного ответа относительно того, можно ли пойти служить по контракту после получения повестки, нет. Теоретически это возможно, но на практике возникают сложности", — отметил Франчук.

Он объясняет, что законом не запрещено мобилизованному подписывать контракт, но ТЦК имеет право отказать в этом. При рассмотрении решения ТЦК будет учитывать военно-учетную специальность, потребности ВСУ и другие важные факторы.

Как мобилизованному можно подписать контракт после получения повестки

Согласно данным, для этого нужно:

обратиться в ТЦК по месту регистрации;

подать заявление о подписании контракта;

предоставить военкомату все необходимые документы;

пройти ВЛК.

Франчук отмечает, что процесс рассмотрения может длиться некоторое время и нет гарантии, что ТЦК даст положительное решение. В то же время он отмечает, что все время, пока будет приниматься решение, нужно продолжать выполнять требования повестки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что есть категории мужчин, которых точно не будет трогать ТЦК.