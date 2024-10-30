Депутатов в Одессе штрафуют за русский? В горсовете разоткровенничались во время заседания (видео)

Инцидент произошел во время заседания постоянной комиссии по ЖКХ

В среду, 30 октября, депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий во время заседания постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству после спича на русском перешел на украинский язык.

По его словам, он сделал это, чтобы избежать штрафа. Соответствующее видео появилось в сети.

"Зараз штрафануть знову, переходжу на цю погану мову", — сказал он и извинился.

Из отрывка неясно, какую "мову" Иваницкий считает "поганой": то ли он говорил о русском языке, на который случайно перешел, то ли об украинском.

Стоит отметить, что в 2024 году Одесская область занимает второе место в стране по количеству нарушений языкового закона, уступая пальму первенства Киеву. Так, здесь было зафиксировано 326 обращений граждан, в то время как в столице – 706. Между тем, Харьковская и Днепропетровская области значительно отстают от Одесской с показателями, соответственно 149 и 148.

В сентябре в Одессе произошел языковой скандал между женщиной, которая сдавала квартиру и блогером Машей Батиг, которая сняла это жилье. Арендодатель в грубой форме нахамила девушке, сказав: "с бандеровцами одни проблемы". Маша Батиг также добавила, что из-за того, что она говорит по-украински, в Одессе на нее якобы "смотрят как на клоуна".