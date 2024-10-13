Полярники з "Вернадського" просвердлили ополонку і побачили там "сюрприз" (відео)

Неочікуваний гість вигулькнув в протоці Стелла-Крік

Українські полярники зі станції "Вернадський" під час забору зразків проб натрапили на милий сюрприз. З просвердленої ополонки до них вигулькнув тюлень Веддела.

Миле відео з’явилося на сторінці Національного арктичного наукового центру у Facebook. Повідомляється, що науковці збиралися відібрати проби води для подальших біологічних досліджень.

"Зимівники не встигли розчистити отвір, як в ньому з'явився гість – тюлень Ведделла. Він виплив, подихав і сховався під воду. Так повторювалося кілька разів, тож наші науковці відійшли від лунки, щоб не заважати тварині", — йдеться в повідомленні.

Неочікуваний гість вигулькнув з ополонки в протоці Стелла-Крік. Повідомляється, що представники цього виду тюленей добре пристосовані до життя в умовах Антарктики й здатні затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль. Подекуди глибина їхнього занурення становить понад 600 м.

Тюлень вигулькнув подихати

Приблизно щогодини тюленям необхідно підніматися на поверхню, щоб подихати свіжим повітрям. Зазвичай, Ведделли використовують для цього тріщини в кризі або ж самі прогризають отвори.

"А от цей тюленчик вирішив скористатися лункою, яку зробили українські полярники. Чим, до речі, пощадив свої зуби. Адже через постійне прогризання криги їхні зуби швидко стираються, відповідно, зменшується тривалість життя тварини", — розповіли у науковому центрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як українські полярники показали миле відео з морським леопардом. Тварина жодним чином не виявила стурбованості через наближення дослідників і далі собі відпочивала.