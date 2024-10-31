Вирішить одразу декілька проблем: в Україні тестують нову високоточну зброю

Інтеграція таких високоточних боєприпасів вирішує одразу декілька проблем.

В Україні розробляють і вже тестують нову зброю, яка може серйозно змінити використання дронів. Його масове виробництво та експлуатація дозволить здійснити гігантський стрибок у ефективності використання безпілотників.

Про це пише Defence Express. За словами журналістів, йдеться про високоточні боєприпаси до дронів-бомбардувальників, які можна буде скидати з висоти в 1 км. Зазначається, що це більше, ніж бажане та довгоочікуване рішення, яке має прийти на заміну звичайним "скидам".

Журналісти пишуть, що про такі роботи їм вкрай обмежено повідомили у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, наголосивши, що дані розробки демонструвалися під час спеціального заходу, організованого спільно з урядовою платформою розвитку військових технологій Brave1.

"І все що повідомлено: такі високоточні боєприпаси скидувались з висоти 1 км, свої розробки за такою темою показали 10 окремих розробників, а результат їх робіт оцінювався. Останнє прямо говорить про те, що розробка таких видів боєприпасів має під собою конкурсну основу, що дозволить обрати кращий зразок", — йдеться у матеріалі.

У матеріалі припускають, що мають на увазі боєприпаси для важких мультикоптерів-бомбардувальників.

"Бо навряд чи Силам оборони України зараз потрібно щось на зразок MAM-L для Bayratar TB2", — вважають у Defence Express.

За словами журналістів, інтеграція таких високоточних боєприпасів вирішує одразу кілька проблем. Перша — це пряма залежність точності скидання від погодних умов, особливо вітру, та майстерності оператора. Друга — можливість скидання з висоти недосяжної для особистого стрілецького озброєння та поза межами масового "окопного" РЕБу.

"Але перед розробниками високоточних скидів стоїть дуже складна комплексна задача. По-перше, такий скид має бути невеликим за розміром. По-друге — використовувати доступну та стійку до РЕБ систему наведення. По-третє — бути дешевим", — підсумували в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні випробували винищувач "Шахедів" під назвою "Ватра".