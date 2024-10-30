Працівниця "Укрпошти" підробляла підписи на повістках: за неї взялися правоохоронці

Наразі не відомо, які були мотиви її дій

На Тернопільщині працівниця "Укрпошти" підписувалася в бланках про отримання листів замість чоловіка призовного віку. Бучацький районний суд оштрафував листоношу за фіктивне отримування повісток рекомендованим листом.

Внаслідок таких дій житель села Трибухівці не отримав повістки, а згодом був оголошений у розшук як призовник, військовозобов'язаний, резервіст. Про це йдеться у вироку Бучацького районного суду від 28 жовтня.

Деталі справи

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що жителька села Трибухівці, працівниця "Укрпошти" Світлана Крохмаль підробила підпис отримувача рекомендованих листів. Вранці 18 липня листоноша отримала поштові відправлення для жителів села, серед яких був рекомендований лист з Трибухівської сільської ради для місцевого жителя. Замість того, щоб отримувач розписався про отримання, поштарка самостійно підписалася в документі.

Як наслідок, Трибухівська сільська рада отримала повідомлення про те, що чоловік отримав повітку рекомендованим листом, однак не з'явився у місцевий військкомат вчасно. У зв'язку з цим, з 21 серпня 2024 року житель села Трибухівців перебуває у розшуку як призовник, військовозобов'язаний, резервіст.

На суді жінка визнала свою провину і уклала угоду про примирення між потерпілим і обвинуваченою. Бучацький районний суд призначив їй штраф у розмірі 510 грн, а також зобов'язав сплатити 3029 грн за проведення судових експертиз.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що "Укрпошта" розіслала перші повістки без участі ТЦК. Нардеп попередив про велику проблему.