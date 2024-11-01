У Міноборони України пояснили, про що домовлятимуться на наступному Рамштайні

Україна покладає великі сподівання на цю зустріч

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться вже цього місяця, у листопаді, і на ній Україна ставитиме питання про безпечне функціонування зернового коридору. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

За словами військового чиновника, зрив Рамштайну у жовтні стався з об’єктивних причин, адже президент США Джо Байден скасував поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон".

"Ми ж розуміємо, що для кожного президента внутрішні виклики більш важливі", — зазначив Коваленко.

Однак на майбутню зустріч у України великі сподівання.

"Ми обговорюємо коаліції спроможностей: постачання [зброї] в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі. Перш за все, це стосується засобів протиповітряної оборони. В перспективі гуманітарне та оборонне розмінування і, звісно ж дрони.

Ми даємо сигнали з приводу спроможностей, які б ми хотіли отримати. Наприклад, зараз багато говорять про розмінування, але розмова йде про розмінування територій. Тепер ми повинні думати про розмінування морських узбережь і морських територій України для того, щоб забезпечити зерновий коридор і безпеку судноплавства", — пояснив Коваленко.

Чи буде розглядатися на Рамштайні питання надання Україні ракет Tomahawk, чиновник Міноборони не зміг відповісти, однак за словами Коваленка, ще одна країна виявила готовність передати нам винищувачі F-16. Мова йде про Норвегію.

"Із задоволенням хотів би надати кількісну інформацію щодо F-16, та водночас не хотів би цю інформацію надавати нашому ворогу", — резюмував Геннадій Коваленко.

Нагадаємо, інформація про запит на ракети Tomahawk з боку України з’явилася у виданні The New York Times, яке посилалося на високопосадовця США. У приватних розмовах американські чиновники нібито висловили роздратування цією ідеєю, назвавши План перемоги нереалістичним, що майже повністю залежить від західної допомоги.

Зеленський обурився "зливом" секретної інформації про "Томагавки" американським ЗМІ. Він підкреслив, що ця частина його Плану перемоги була конфіденційною і не мала просочитися в пресу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.