США можуть образитися на Зеленського? Як відповість Білий дім, пояснив Фесенко

Емоції вирвалися назовні

Президент України Володимир Зеленський останнім часом дедалі частіше критикує західних партнерів. Зокрема, він обурився "зливом" секретної інформації про "Томагавки" американським ЗМІ.

Така риторика навряд чи призведе до того, що американці "образяться" і припинять надавати допомогу Україні. У такому разі Байден виглядав би двоосібним та цинічним політиком. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Я мало вірю в те, що американці образяться і повністю припинять підтримку України. Ну, у такому разі Байден виглядатиме дуже цинічним і, скажімо так, двоосібним політиком, який публічно говорить про підтримку України, а тут раптово відмовляється від своїх слів. Це б суперечило його власній позиції", — заявив Фесенко.

За словами політолога, Зеленський зараз дозволяє собі таку критику, бо розуміє, що чинна адміністрація незабаром покине Білий дім. Також президент України, напевно, знає, що демократи нормально та толерантно ставляться до критики.

"Зеленський і раніше критикував діючу адміністрацію і він знає, що демократи ставляться до критики спокійно і досить толерантно. Не ображаються. Там немає такої параної, як у республіканців. Ось республіканців і Зеленський, і Єрмак уникають критикувати. Ну, бо там одразу така дуже бурхлива та негативна реакція починається", — підкреслив Фесенко.

Політолог при цьому зазначив, що критика Зеленського реально справедлива і факт "зливу" інформації щодо "Томагавку" дійсно був. Слід визнати і той факт, що раніше виток секретної інформації по Україні вже також неодноразово відбувався.

"Зараз це вже не секрет. До речі, про це і деякі західні ЗМІ писали. Про те, що одна з причин проблем з нашим контрнаступом минулого року — це витік даних у США. І, навпаки, одна з причин успіху Курської операції полягає в тому, що ми не надавали конкретної оперативної інформації про неї нашим американським друзям", — наголосив Фесенко.

За словами політолога, критика США з боку Зеленського – це банальні емоції, які вирвалися назовні. І навряд чи це реально призведе до "образ" з боку Америки та стане приводом урізати нам допомогу.

Більше відповідей на запитання про останні міжнародні події ви можете побачити на ютуб-каналі "Телеграфу" у повній версії інтерв’ю з політологом Володимиром Фесенком:

Нагадаємо, інформація про запит на ракети Tomahawk з’явилася у виданні The New York Times, яке посилалося на високопосадовця США. У приватних розмовах американські чиновники нібито висловили роздратування цією ідеєю, назвавши План перемоги нереалістичним, що майже повністю залежить від західної допомоги.

Зеленський обурився "зливом" секретної інформації про "Томагавку" американським ЗМІ. Він підкреслив, що ця частина його Плану перемоги була конфіденційною і не мала просочитися в пресу.

Що передувало критиці США із боку Зеленського

Слід зазначити, що 16 жовтня Зеленський виступив перед Верховною Радою (ВР), де подав план досягнення перемоги у війні з РФ. Документ включає п’ять основних пунктів та містить три секретні додатки, зміст яких публічно не розголошувався.

Західні журналісти нещодавно дізналися одну деталь із секретної частини плану. У ньому президент України Володимир Зеленський просив ракети Tomahawk дальністю понад 2 400 кілометрів. Вони мають увійти до так званого "пакету неядерного стримування".

Зеленський розкритикував Білий дім за витік секретної інформації про запит на Tomahawk і заявив, що між партнерами немає нічого конфіденційного.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть нові системи протиповітряної оборони та далекобійне озброєння.