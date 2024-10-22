"Потужний збій": експерт розповів, чому російські "шахеди" залітають до Білорусі

Таких випадків вже було багато

Російські ударні дрони типу "Шахед" іноді повертаються до Росії або залітають на територію Білорусі. Це може бути пов'язано з роботою систем радіоелектронної боротьби.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Він пояснив, що коли "Шахед" через вплив РЕБ втрачає супутникову навігацію, він починає летіти прямолінійно.

За словами Каткова, після того, як безпілотник вилітає за межі дії РЕБ, він ловить супутникову навігацію, розуміє, що пролетів ціль і повертається назад. Таким чином БПЛА кружляє, поки не закінчиться паливо.

"Це вкрай обережне припущення, але ці випадки, коли дрони повертаються на територію РФ, швидше за все це через те, що там програмний збій у системі навігації настільки потужний, що вони просто стають на магнітний курс нуль, тобто просто на північ, і летять до Білорусі чи РФ", — розповів він.

Як повідомляв "Телеграф", російські "шахеди" залітали на територію Білорусі вже неодноразово, наприклад під час російської атаки на Україну 29 серпня. І тоді був не перший раз — 16 липня російський безпілотник типу "шахед" розбився в Жовтневому районі Гомельської області Білорусі. Він упав між населеними пунктами Паричі та Любань Гомельської області, що за 55 км від міста Бобруйск і за 120 км від кордону з Україною.

В ніч на 18 жовтня, два безпілотники росіян пройшли через білоруську територію над селищем Комарин, після чого нібито повернулися в Україну через Чорнобильську зону відчуження. Через це білоруським військовим довелося підіймати винищувачі з аеродрому "Барановичі".