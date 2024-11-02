Не будуть вони бити по реакторах: експерт з енергетики назвав справжню мету росіян (відео)

Омельченко каже, що бити по реакторах — це безглуздо

Ймовірно, скоро Росія почне знову бити по українській енергетичній інфраструктурі. Причиною цього є значне похолодання та початок опалювального сезону.

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко в етері телеканалу КИЇВ24 розповів про стан захисту енергетичних об'єктів. За його словами, об'єкти "Укренерго" мають інженерний захист першого та другого рівня.

Найбільшу загрозу становлять атаки на підстанції "Укренерго", які забезпечують передачу потужності від атомних електростанцій. Атаки безпосередньо по реакторах АЕС малоймовірні — це безглуздо, зазначив експерт.

За оцінкою фахівця, нові атаки на енергетичну інфраструктуру можливі з початком похолодання та опалювального сезону. Саме такий час російське військове керівництво може обрати для завдання ударів. Енергетична система України готується до можливих викликів майбутнього опалювального сезону.

"Такі ризики дійсно існують, але, на мою думку, не потрібно вдаватися до паніки. На об’єктах Укренерго є захист, там серйозно попрацювали", — підсумував Омельченко.

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