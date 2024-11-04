Поразка Путіна в Молдові, терор Харкова та успіхи ЗСУ: головне на ранок 4 листопада

Головні новини ранку 4 листопада

Ранок 4 листопада виявився наповненим важливими подіями. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Терор цивільного населення у Харкові

У ніч проти 4 листопада російські війська скинули КАБи на обласний центр. Російські літаки цілили по цивільній інфраструктурі. Внаслідок атаки у місті понад десять поранених (11 станом на 12 ночі). Пошкоджено супермаркет у Шевченківському районі, розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, пошкоджено лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки.

Також ворог намагався влучили у ринок у Холодногірському районі. На щастя, там нікого не було, бо обійшлося без постраждалих. За даними прокуратури, авіабомба впала в річку біля Центрального ринку: це один із найбільших ринків міста після Барабашово.

Поразка Путіна у Молдові

Чинний президент Молдови Майя Санду оголосила про перемогу на президентських виборах у країні. Зазначається, що за результатами підрахунку голосів на 98% виборчих дільниць вона набрала 54% голосів, тоді як її прокремлівський опонент Олександр Стояногло – 46%. Це знакова перемога на тлі зусиль кремлівського режиму втрутитися у вибори. Як пише видання Bloomberg, перемога Санду ставить хрест на планах Росії зберегти Молдову в орбіті свого впливу та підкріплює плани Санду зробити Молдову членом Європейського Союзу до кінця десятиліття.

У ЗСУ з’явилися нові успіхи на фронті

За даними DeepState, Силам Оборони України вдалося відновити своє становище у Дружбі (Генштаб ЗСУ відносить її до Торецького спрямування).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві сталася жахлива смертельна аварія.