Поражение Путина в Молдове, террор Харькова и успехи ВСУ: главное на утро 4 ноября

Главные новости утра 4 ноября

Утро 4 ноября оказалось наполненным важными событиями. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Террор гражданского населения в Харькове

В ночь на 4 ноября российские войска сбросили КАБы на областной центр. Российские самолеты целили по гражданской инфраструктуре. В результате атаки в городе более десяти раненых (11 по состоянию на 12 ночи). Поврежден супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации, повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла.

Также враг пытался попасть в рынок в Холодногорском районе. К счастью, там никого не было, потому обошлось без пострадавших. По данным прокуратуры, авиабомба упала в реку возле Центрального рынка: это один из самых больших рынков города после Барабашово.

Поражение Путина в Молдове

Действующий президент Молдовы Майя Санду объявила о победе на президентских выборах в стране. Отмечается, что по результатам подсчета голосов на 98% избирательных участков она набрала 54% голосов, в то время как ее прокремлевский оппонент Александр Стояногло – 46%. Это знаковая победа на фоне усилий кремлевского режима вмешаться в выборы. Как пишет издание Bloomberg, победа Санду ставит крест на планах России сохранить Молдову в орбите своего влияния и подкрепляет планы Санду сделать Молдову членом Европейского Союза до конца десятилетия.

У ВСУ появились новые успехи на фронте

По данным DeepState, Силам Обороны Украины удалось восстановить свое положение в Дружбе (Генштаб ВСУ относит ее к Торецкому направлению).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошла ужасная смертельная авария.