"Лукашенко — ходяче ІПСО": дипломат пояснив, чи долучиться Білорусь до війни проти України

З країни вивезені боєприпаси, бронетехніка, зброя

Хоча глава Росії використовує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як "ходяче ІПСО", армія Білорусі не має потенціалу для участі у війні проти України. Крім того, самі білоруси, у своїй більшості, не хочуть воювати.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив український політик, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний: Зустрічі Трампа з Путіним боятися не варто, а рішення про удари вглиб Росії вже прийнято — дипломат Безсмертний.

"Насправді сам по собі Лукашенко — це ходяче ІПСО, це вже зброя. Власне цією зброєю Путін і стріляє. У Лукашенка всього-на-всього 50 тисяч всіх військових. Армія строкова в Білорусі — це як потішні війська. Вони можуть там їздити на спортивні змагання. Але що стосується їх боєздатності, то вони неліквідні в цьому плані. І це треба розуміти. Тому на сьогодні з Білорусі вивезені боєприпаси, бронетехніка, зброя. Залишилися деякі ракетні комплекси, які обмежені в кількості. Та і білоруси не хочуть воювати, окрім тих, хто підписує контракти", — пояснив він.

Безсмертний додав, що Путін використовує Лукашенка для формування дискурсу. Білоруський політик й надалі буде робити яскраві заяви, щоб підривати інформаційний простір.

"Це те, що в цьому випадку буде використовуватися. І не тільки стосовно України. Я вже давно кажу, що треба остерігатися і полякам, і литовцям, і латишам. Тому що Білорусь – це такий прив'язаний до берега крейсер, яким Путін розпоряджається так, як вважає за необхідне з точки зору проявлення агресії до сусідніх держав", — резюмував дипломат.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Лукашенко заявив, що країни Заходу нібито змінили свою позицію щодо війни Росії проти України. За його словами, вони начебто готові домовлятися "на нічию".