За них в тюрьму не посадят: чем можно отапливать дом вместо дров

На украинском рынке есть различные альтернативы дровам

Верховная Рада проголосовала за законопроект, который предусматривает ужесточение уголовного наказания для лиц, хранящих большие объемы древесины неустановленного происхождения. Документ предусматривает большие штрафы и даже тюремное заключение. Поэтому теперь могут подскочить цены на дрова. А это значит, что граждан могут заинтересовать альтернативные источники твердого топлива.

"Телеграф" рассказывает о том, какие они бывают. Как пишет "Энергия сервис", одной из главных альтернатив дровам сейчас являются отходы древесного производства — топливные гранулы (пеллеты). Отходы древесного производства включают в себя щепу, стружку, обрезки, опилки и другие части цельного дерева, не применимые в других производственных отраслях. Плюсы данного топлива включают в себя: выгодную цену, качественный обогрев, низкий уровень золообразования, практическое отсутствие серы и азота в продуктах сгорания.

Топливные гранулы имеют два основных вида происхождения:

агропеллеты — из отходов аграрного производства;

пеллеты из отходов древесного производства;

пеллеты высшего класса из чистой древесины.

Удобная фасовка, высокая теплоотдача (до 4,5 кВт/кг), легкое хранение, сравнительно выгодная цена, экологическая безопасность, использование в системах автоматической подачи топлива – основные достоинства пеллет. К недостаткам можно причислить использование исключительно с котлами пиролизного типа с автоматической загрузкой топлива.

Также на украинском рынке существуют и ископаемые альтернативные виды топлива для отопления: уголь, торф, горючие сланцы. Торф и горючие сланцы имеют невысокую эффективность, но в местах, близких к их добыче все же пользуются популярностью, благодаря своей сравнительно низкой цене. Уголь, в частности каменный, является наиболее популярным ископаемым видом топлива. Используется как в частных, так и в промышленных масштабах. Все благодаря его высокому уровню теплообразования и невысокой цене.

Также существуют и жидкие альтернативные виды топлива. К ним можно отнести ДТ, солярку и отработанное масло. Главные их преимущества – возможность полностью автоматизировать работу котла, отсутствие золы, высокий КПД (сравнимый с работой газового котла), безопасность для окружающей среды.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас обстоят дела с ценами на дрова и что будет дальше.