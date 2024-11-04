Перевірок не буде? У "Слузі народу" поспішили заспокоїти людей через законопроєкт про дрова

Чи варто боятися перевірок звичайним українцям

Новий законопроєкт щодо покарання за зберігання великих обсягів дров не буде спрямований проти звичайних українців. Тому ніхто не ходитиме будинками і перевірятиме, звідки взялися запаси на зиму.

Про це розповів один із ініціаторів законопроєкту, народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") в ефірі "Новини Live". Він також звинуватив ДП "Ліси України" у роздмухуванні негативу з приводу цієї історії.

"Більшість коментаторів, вони не читають законопроєкт і не аналізують про що вони пишуть. Вони просто спробують очорнити всіх ініціаторів, які намагаються боротися з чорними лісниками та корупціонерами ДП "Ліси України", які їх і підштовхують до цієї всієї історії", — зазначив він.

За словами, Камельчука жодних перевірок у звичайних громадян не буде і їм із цього приводу переживати нема про що.

"Хвилюватися треба лише тим, хто ходить у ліс ночами, хто вирубує і краде. Краде великими обсягами, великими автомобілями. Ось їх насправді треба і можуть посадити. За ними полюватимемо", — додав нардеп.

Варто зазначити, що у порівняльній таблиці законопроєкту 9665 зазначено, що покарання може бути застосоване у разі зберігання деревини, походження якої документально не підтверджується. При цьому йдеться про обсяги в п’ять кубометрів і більше.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина") зазначив, що законопроєкт справді має на меті боротьбу з незаконною вирубкою лісів, проте зараз точно не час його приймати. При цьому положення документа він назвав "репресивними".

Своєю чергою, "Телеграф" писав про те, яку альтернативу дровам можна знайти людям, які використовують їх для опалення житлових приміщень.