Проверок не будет? В "Слуге народа" поспешили успокоить людей из-за законопроекта о дровах

Стоит ли бояться проверок обычным украинцам

Новый законопроект о наказании за хранение крупных объемов дров не будет направлен против обычных украинцев. Поэтому никто не будет ходить по домам и проверять, откуда взялись запасы на зиму.

Об этом рассказал один из инициаторов законопроекта, народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа") в эфире "Новини Live". Он также обвинил ГП "Леса Украины" в раздувании негатива по поводу этой истории.

"Большинство комментаторов, они не читают законопроект и не анализируют о чем они пишут. Они просто попытаются очернить всех инициаторов, которые пытаются бороться с черными лесниками и коррупционерами ГП "Леса Украины", которые их и подталкивают к этой всей истории", — отметил он.

По словам, Камельчука никаких проверок у обычных граждан не будет и им по этому поводу переживать не о чем.

"Волноваться надо только тем, кто ходит в лес по ночам, кто вырубает и крадет. Крадет большими объемами, большими автомобилям. Вот их на самом деле надо и могут посадить. За ними будем охотиться", — добавил нардеп.

Стоит отметить, что в сравнительной таблице законопроекта 9665 указано, что наказание может быть применено в случае хранения древесины, происхождение которой не подтверждается документально. При этом речь идет об объемах в пять кубометров и больше.

Как сообщалось ранее, народный депутат Алексей Кучеренко ("Батькивщина") отметил, что законопроект действительно имеет целью борьбу с незаконной вырубкой лесов, однако сейчас точно не время его принимать. При этом, положения документа он назвал "репрессивными".

В свою очередь "Телеграф" писал о том, какую альтернативу дровам можно найти людям, которые используют их для отопления жилых помещений.