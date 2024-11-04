"Замість марихуани поліція підкидатиме дрова": у мережі жартують про гучний законопроєкт

Мережа не змогла залишитися осторонь

В Україні спалахнув скандал навколо нового законопроєкту про тюремні терміни за зберігання дров. Оскільки значна частина жителів країни незабаром може перестати думати про те, чим зігріватись у найближчі 5-7 зим, мережу буквально заполонила меми з цього приводу.

"Телеграф" зібрав найкращі з них. Хоча нардепи запевняють, що цей законопроєкт не спрямований проти простих людей, а покликаний боротися з "чорними лісорубами", проте поки що не зрозуміло, як це працюватиме на практиці.

Багато користувачів вже почали жартувати, що тепер замість наркотиків недобросовісні правоохоронці "підкидатимуть" дрова.

Інші нагадали, що подібний закон також у минулому вже був прийнятий у Росії.

Жартували вони й на інші теми.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Олексій Кучеренко ("Батьківщина") зазначив, що законопроєкт справді має на меті боротьбу з незаконною вирубкою лісів, проте зараз точно не час його приймати. При цьому положення документа він назвав "репресивними".

Своєю чергою, "Телеграф" писав про те, яку альтернативу дровам можна знайти людям, які використовують їх для опалення житлових приміщень.