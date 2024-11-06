У перемозі Трампа побачили особливий знак для України

Добре це чи погано — Бужанський поки що не знає

Світ обговорює перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Дехто навіть побачив у цьому якийсь знак для України.

Своєю думкою щодо цього поділився народний депутат України Максим Бужанський. Він наголосив на тому, що перемога Трампа припала на День Визволення Києва від нацистських окупантів.

"Так вийшло, що перемога Трампа припала на День Визволення Києва. Може це знак, але чи до добра, чи навпаки, дізнаємося потім. А може просто збіг дат, швидше за все", — пише він.

Зазначимо, що офіційно переможця президентських виборів у США ще не визначено, проте багато американських ЗМІ, посилаючись на попередні результати, стверджують, що перемога дісталася Трампу. Також нового президента США з перемогою вже привітали президент Франції та прем’єр Ізраїлю.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що республіканці отримали більшість у Сенаті США.