В победе Трампа увидели особый знак для Украины

Хорошо это или плохо — Бужанский пока не знает

Мир во всю обсуждает победу Дональда Трампа на выборах в США. Некоторые даже увидели в этом некий знак для Украины.

Своим мнением на этот счет поделился народный депутат Украины Максим Бужанский. Он обратил внимание на то, что победа Трампа пришлась на День Освобождения Киева от нацистских оккупантов.

"Так вышло, что победа Трампа пришлась на День Освобождения Киева. Может это знак, но вот к добру ли, или наоборот, узнаем потом. А может просто совпадение дат, скорее всего", — пишет он.

Отметим, что официально победитель президентских выборов в США еще не определен, однако многие американские СМИ, ссылаясь на предварительные результаты, утверждают, что победа досталась Трампу. Также нового президента США с победой уже поздравили президент Франции и премьер Израиля.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. 5 ноября состоится общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия. Голоса избирателей будут переданы Конгрессу США для подсчета 6 января 2025 года. Для победы кандидатам необходимо набрать не менее 270 голосов избирателей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что республиканцы получили большинство в Сенате США.