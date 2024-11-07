Чи на довго? Мажорний коп Манасян повернувся на посаду після скандалу (документ)

Департамент не погодився з таким рішенням

Офіцера поліції Віталія Манасяна, якого у квітні звільнили з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, поновили на посаді. Старший оперуповноважений повернувся до виконання службових обов'язків 21 жовтня 2024 року.

Про це свідчить офіційна відповідь Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на запит "Телеграфу". Згідно з документом, поновлення відбулося на підставі рішення Київського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2024 року у справі № 320/22798/24. Департамент не погодився з таким рішенням та подав апеляцію.

"Повідомляємо, що на виконання рішення Київського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2024 року у справі № 320/22798/24, у частині, допущеній до негайного виконання, наказом ДСР Манасяна В. А. поновлено на посаді старшого оперуповноваженого Департаменту.

Не погоджуючись з указаним рішенням, Департамент оскаржив його до суду апеляційної інстанції", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Манасяна звільнили з займаної посади 21 квітня 2024 року після інциденту в ресторані Good Wine. За результатами службового розслідування підполковника притягнули до дисциплінарної відповідальності через порушення одразу кількох пунктів Закону України "Про Національну поліцію".

У Національній поліції зазначили, що правоохоронець порушив правила етичної поведінки, присягу та посадові інструкції. Згідно із законом, поліцейський зобов'язаний дотримуватися Конституції України, професійно виконувати службові обов'язки та поважати права людини.

До того ж станом на день звільнення до Департаменту внутрішньої безпеки надходили скарги щодо можливих неправомірних дій Віталія Манасяна. Зміст звернень у відомстві не розголошують.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про мажорного екскопа з Гудвайну. Віталія Манасяна притягували за п'яне водіння, а його друга дружина нібито займається прибутковим бізнесом на Борщагівці.