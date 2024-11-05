Скільки поліцейських воюють на фронті - у Нацполіції назвали цифру

Частина бійців підтримує підрозділи ДПСУ на північному кордоні

Понад 15 тисяч поліцейських виконують зараз бойові завдання на різних напрямках фронту. Всього ж у Нацполіції України працюють близько 75 тисяч чоловіків мобілізаційного віку.

Правоохоронці виконують завдання як у складі спеціально створених підрозділів, так і в межах стрілецьких батальйонів. Про це в етері телемарафону розповів заступник очільника Національної поліції Олександр Фацевич.

Серед нових штатних підрозділів НПУ — бригада "Лють" та зведена бригада "Хижак", які зараз тримають оборону на Торецькому напрямку. Також створено стрілецький підрозділ КОРДу. Частина бійців підтримує підрозділи ДПСУ на північному кордоні.

Також, за словами Фацевича, у кожному обласному управлінні Нацполіції сформовано стрілецькі батальйони. Деякі з них вже пройшли навчання та злагодження, інші завершують підготовку перед відправленням на фронт.

Попри значну кількість правоохоронців на передовій, поліція продовжує забезпечувати безпеку в тилу. На плечі поліцейських лягли додаткові завдання: контроль за дотриманням комендантської години, охорона критичної інфраструктури, розмінування територій, служба на блокпостах та евакуація громадян. Також слідчі підрозділи документують воєнні злочини, скоєні росіянами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія ударила балістикою по поліцейських в Харкові. Зазначається, що росіяни застосували дві ракети С-300.