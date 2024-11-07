Надолго ли? Мажорный коп Манасян вернулся на должность после скандала (документ)

Департамент не согласился с таким решением

Офицера полиции Виталия Манасяна, которого в апреле уволили из Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, восстановили в должности. Старший оперуполномоченный вернулся к исполнению служебных обязанностей 21 октября 2024 года.

Об этом свидетельствует официальный ответ Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины на запрос "Телеграфа". Согласно документу, возобновление произошло на основании решения Киевского окружного административного суда от 21 октября 2024 г. по делу № 320/22798/24. Департамент не согласился с таким решением и подал апелляцию.

"Сообщаем, что во исполнение решения Киевского окружного административного суда от 21 октября 2024 года по делу № 320/22798/24, в части, допущенной к немедленному исполнению, приказом ДСР Манасян В. А. восстановлен в должности старшего оперуполномоченного Департамента.

Не соглашаясь с указанным решением, Департамент обжаловал его в суд апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.

Напомним, Манасяна уволили с занимаемой должности 21 апреля 2024 года после инцидента в ресторане Good Wine. По результатам служебного расследования подполковник привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение сразу нескольких пунктов Закона Украины "О Национальной полиции".

В Национальной полиции отметили, что правоохранитель нарушил правила нравственного поведения, присягу и должностные инструкции. По закону полицейский обязан соблюдать Конституцию Украины, профессионально выполнять служебные обязанности и уважать права человека.

К тому же по состоянию на день увольнения в Департамент внутренней безопасности поступали жалобы о возможных неправомерных действиях Виталия Манасяна. Содержание обращений в ведомстве не разглашается.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о мажорном экскопе из Гудвайна. Виталия Манасяна привлекали за пьяное вождение, а его вторая жена якобы занимается прибыльным бизнесом на Борщаговке.