В Україні перейменували село на честь розвідників ГУР: де воно знаходиться (карта)

У ГУР висловили подяку Верховній Раді, команді Інституту національної пам’яті України, а також місцевій громаді за ухвалення важливого рішення

У Роздільнянському районі Одещини на честь Військової розвідки назвали населений пункт. Село Першотравневе було перейменовано на Гурівське (від ГУР — головне управління розвідки).

Про це повідомили у пресслужбі розвідки. Там зазначили, що це рішення було ухвалено з метою відзначити важливий внесок української спецслужби у захист національних інтересів від зовнішніх загроз, зміцнення обороноздатності нашої держави та честь перемоги військових розвідників.

"У роз’ясненні Інституту Національної пам’яті України зазначено, що під час повномасштабної війни з росією воїни ГУР виконують комплекс складних завдань — від стратегічної розвідки до бойових операцій зі звільнення українських земель, а також спеціальних місій на окупованих територіях та в тилу ворога, що підривають військовий -агресора", — йдеться у повідомленні.

У ГУР також висловили подяку Верховній Раді, команді Інституту національної пам’яті України та місцевій громаді за ухвалення важливого рішення.

У пресслужбі додали, що назва Гурівська — невипадкова для Одещини: вона символізує тягар історичних традицій у створенні національних спецслужб. Республіки, один з організаторів військової спецслужби Державного Центру УНР в екзилі Всеволод Змієнко (1886-1938).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник Головного управління розвідки Андрій Черняк натякнув, скільки операцій провело ГУР.