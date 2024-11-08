В Украине переименовали село в честь разведчиков ГУР: где оно находится (карта)

В ГУР выразили благодарность Верховной Раде, команде Института национальной памяти Украины, а также местной общине за принятие важного решения

В Раздельнянском районе Одесской области в честь Военной разведки назвали населенный пункт. Село Первомайское было переименовано в Гуровское (от ГУР — главное управление разведки).

Об этом сообщили в пресс-службе разведки. Там отметили, что данное решение было принято с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и честь победы военных разведчиков.

"В разъяснении Института Национальной памяти Украины отмечено, что во время полномасштабной войны с россией воины ГУР выполняют комплекс сложных задач — от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тылу врага, подрывающие военный потенциал государства-агрессора", — говорится в сообщении.

В ГУР также выразили благодарность Верховной Раде, команде Института национальной памяти Украины, а также местной общине за принятие важного решения.

В пресс-службе добавили, что название Гуровское — неслучайное для Одесщины: оно символизирует тяготу исторических традиций в создании национальных спецслужб. К примеру, в 1886 году в Одессе родился видный военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной Республики, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в экзиле Всеволод Змиенко (1886-1938).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представитель Главного управления разведки Андрей Черняк намекнул, сколько операций провело ГУР.