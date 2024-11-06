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На фронті загинув брат українського нардепа

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Ярослав Карпов Новина оновлена 06 листопада 2024, 18:21
Ярослав Карпов. Фото Колаж "Телеграфу"

Воїн виконував завдання на передовій

Щодня, захищаючи рідну землю від російських окупантів, гинуть українські захисники. У боях на Донеччині отримав смертельне поранення Ярослав Карпов, який довгий час тримав оборону на Курахівському напрямку.

Герой був братом народного депутата України Ігоря Гузя. Про загибель свого родича повідомив нардеп у соцмережах.

Відомо, що наприкінці жовтня на Донеччині загинув боєць 33-ї окремої механізованої бригади Ярослав Карпов. Чоловік із перших днів захищав нашу країну та героїчно бився за незалежність України.

Ярослав Карпов у складі своєї бригади тривалий час тримав оборону на Курахівському напрямку. На жаль, героя було вбито поблизу Мар’їнки Донецької області.

Ярослав Карпов – уродженець села Копачівка Хмельницької області. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Похований герой був у Хмельницькій області.

"Наприкінці жовтня, поблизу Марʼянки, в бою з окупантом загинув мій брат Ярослав Карпов. Боєць 33-ої окремої механізованої бригади, яка довгий час тримала оборону на Курахівському напрямку. Без батька залишилося двоє дітей. Спи спокійно…", — написав нардеп Ігор Гузь.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті отримав смертельне поранення командир піхотної роти підрозділу "Рубіж" Олександр Чухно. Герой ціною свого життя прикрив бійців свого підрозділу.

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#Війна #Втрати #Герой