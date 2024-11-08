Легендарний генерал Марченко звільнився зі служби в ЗСУ
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Але його робота на майбутнє України не зупиняється
Відомий генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко звільняється зі служби. Він ще на початку повномасштабного вторгнення керував обороною Миколаєва.
Як зазначив Марченко на своїй сторінці у Facebook, наразі він проходить необхідне лікування.
"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування", — йдеться у повідомленні.
У коментарі РБК-Україна він підтвердив свої слова, наголосивши, що це пов'язано з лікуванням.
"Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним", — написав він.
Але на цьому його служба на благо країни не завершується, адже Марченко створює благодійний фонд "Marchenko Foundation".
Що відомо про Дмитра Марченко
Він український військовик, генерал-майор Збройних сил України. Народився 25 лютого 1978 року на Миколаївщині у родині військових. Після школи мріяв вступити у військовий інститут, але двічі провалив вступні іспити, відтак до лав українського війська потрапив через строкову службу в армії.
У 2014 році з початку окупаціної операції Росії він брав участь у боях у складі 79-тої окремої аеромобільної бригади. У жовтні 2014 року брав участь в обороні Донецького аеропорту. У грудні того ж року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. У вересні 2015 року Марченка призначили на посаду начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
Скандали з Марченко
У 2019 році Марченка та чотирьох його підлеглих (яким також обрали запобіжні заходи) підозрювали у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ за завищеною ціною.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Уряд звільнив одного з заступників Міністра оборони України Рустема Умєрова.