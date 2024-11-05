Уряд звільнив одного з заступників Умєрова

Є й інші кадрові ротації

У вівторок, 5 листопада, Кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Джигира з посади заступника Міністра оборони України. Про рішення звільнити його Рустем Умєров повідомив ще на початку жовтня.

Про звільнення Джигира Кабміном повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Крім нього ще низка кадрових рішень.

Зокрема уряд звільнив Євгенія Горовця з посади першого заступника Міністра юстиції України. Володимира Трофименка звільнено із посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Також є два призначення. Микола Кучерявенко став першим заступником Міністра юстиції України, а Світлану Терещенко призначено заступником Міністра юстиції України.

Що відомо про Юрія Джигира

Юрій Джигир був призначений на посаду заступника Міністра оборони України 27 вересня 2023 року. До цього він був консультантом міжнародних організацій розвитку. Зокрема, Джигир працював у складі дослідницьких проектів Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Бергенського центру етики та пріоритизації в охороні здоров’я. Ще раніше він працював у Міністерстві фінансів та був позаштатним радником міністра фінансів України, надаючи підтримку у сфері фіскальної децентралізації та фінансування охорони здоров’я.

Як розповідав "Телеграф", у вересні в українському політикумі ходили чутки про можливе звільнення самого Умєрова. Проте в його оточенні цю інформацію спростовували. Водночас Telegram-канал "Джокер" стверджує, що новим міністром оборони нібито буде призначено віцепрем’єра-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.