Потомки казаков? Какие фамилии указывают на казацкое происхождение

Проще всего распознать казачью фамилию, указывающую на воинское звание

Большая часть жителей Украины получила фамилии после того, как в 1632 году киевский митрополит Петр Могила поручил вести метрики родившихся, женатых, умерших.

Фамилии преимущественно создавались на основе имен родителей. Так появились Петренко, Сидоренко, Савчук, Борисюк, Гнатюк. От имени матери фамилии образовывались редко, но все же встречаются. Например, Мотренко, Настенко, Химчук и другие.

Некоторые фамилии связаны с профессией. Так, Пекари, Пекарские, Пекарчуки, выпекали хлеб, что очевидно. Килимники и Коберники изготавливали ковры.

Интересными и не всегда понятными с первого взгляда являются некоторые фамилии, появившиеся в роду запорожских казаков. Они могут указывать как на воинский чин, так и на занятие или прозвище.

Фамилии, указывающие на военные чины запорожских казаков

Кошевой — указывает на руководителя Запорожской Сечи.

Полковченко, Полковниченко, Полковничук – потомки полковников.

Джура – так называли казака-оруженосца.

Компаниец означает казак легкоконного Гетманского полка.

Фамилия Куренной происходит от слова "курінь".

Атаманенко – так называли казачьего вожака, избираемого голосованием.

Сердюками называли наемных пехотинцев Запорожского войска, эта фамилия очень распространена в нашей стране.

Сотник – известное военное звание в Гетманщине, УНР и УПА.

Хорунжий – это знаменосец в Запорожской Сечи, воинское звание среди украинских сечевых стрелков и в УНР.

Чотар – так называли младших офицеров украинских сечевых стрелков.

Фамилии украинских казаков по роду занятий

Фамилии Гардовый, Крамар, Стороженко, Мельниченко, Дегтяр, Наливайко указывали на профессию или обязанность, которую выполнял казак. Интересно, что фамилии Соломаха и Тетеря произошли от видов каши, популярных среди казаков.

Фамилии украинских казаков, которые произошли от прозвищ

Часто казакам давали прозвища, связанные с местом рождения. Позже они становились фамилиями. Так возникли фамилии: Лебединский, Полтавский, Прилукский, Чугуевец, Волынский, Галицкий и другие.

Также казакам давали прозвища, связанные с особенностями внешности. Например, Хорошун, Губенко, Мальованый, Кривонис, Головатый, Чуб, Рябко, Голобородько.

Самые интересные казачьи фамилии состоят из нескольких слов. Забавно звучат фамилии: Убийвовк, Неежборщ, Непийвода, Небийбаба, Паливода, Нагнибида, Перебийнис и другие.

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