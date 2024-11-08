Синоптики назвали області, де у вихідні буде мороз

Українцям слід готуватися до зустрічі зі справжніми морозами

На вихідних, 9 та 10 листопада, в Україні очікується прохолодна погода та прогнозується відчутне зниження температури повітря у нічний час. Місцями спостерігатимуться тумани.

Про це повідомили синоптики "Гідрометцентру". Ці дані також підтвердив синоптик Ігор Кібальчич. Небезпечні метеорологічні явища не очікуються, однак у деякі області прийдуть заморозки.

Погодні умови найближчими днями в Україні визначатиме малорухливий європейський антициклон "Zayyan". Суттєвих опадів не прогнозується, лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі.

Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с. Місцями спостерігатимуться тумани.

Так, у суботу, 9 листопада, у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Ужгородській та Львівській областях очікується до -5 °С.

У суботу, 9 листопада, наступна погода очікується в Україні:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0…-5°С, днем +6…+11°С.

У північних регіонах хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2…+3°С, удень +5…+10°С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1…+4°С, удень +6…+11°С.

У південній частині країни та Криму очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, удень +7…+12°С.

Вже в неділю, 10 листопада, морози спостерігатимуться у Луцькій, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпровській, Кропивницькій, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Ужгородській та Львівській областях.

У неділю, 10 листопада, на українців чекає наступна погода:

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0…-5°С, днем +6…+11°С.

У північних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3…+2°С, удень +5…+10°С.

У центральних регіонах прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3…+2°С, удень +7…+12°С.

У південній частині країни та Криму істотних опадів не очікується. Лише вночі на Одещині місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°С, удень +8…+13°С.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у листопаді в Україні. На початку місяця у більшості регіонів північної та східної Європи очікується нестійка погода.

За рахунок активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів прогнозуються дощі, мокрий сніг та снігова крупа.