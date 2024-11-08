Синоптики назвали области, где на выходных будет мороз

Украинцам следует готовиться к встрече с настоящими морозами

На выходных, 9 и 10 ноября, в Украине ожидается прохладная погода и прогнозируется ощутимое снижение температуры воздуха в ночное время. Местами будут наблюдаться туманы.

Об этом сообщили синоптики "Гидрометцентра". Эти же данные также подтвердил синоптик Игорь Кибальчич. Опасные метеорологические явления не ожидаются, однако в некоторые области придут заморозки.

Погодные условия в ближайшие несколько дней в Украине будет определять малоподвижный европейский антициклон "Zayyan". Существенных осадков не прогнозируется, только в Одесской области местами пройдут небольшие дожди.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с. Местами будут наблюдаться туманы.

Так, в субботу, 9 ноября, в Черновецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ужгородской и Львовской областях ожидается до -5 °С.

В суббота, 9 ноября, ожидается следующая погода в Украине:

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днём +6…+11 °С.

В северных регионах облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +5…+10 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +6…+11 °С.

В южной части страны и Крыму ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём +7…+12 °С.

Уже в воскресенье, 10 ноября, морозы будут наблюдаться в Луцкой, Ровенской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепровской, Кропивницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черновецкой, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ужгородской и Львовской областях.

В воскресенье, 10 ноября, украинцев ждет следующая погода:

В западных областях ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днём +6…+11 °С.

В северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём +5…+10 °С.

В центральных регионах прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём +7…+12 °С.

В южной части страны и Крыму существенных осадков не ожидается. Только ночью в Одесской области местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, днём +8…+13 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в ноябре в Украине. В начале месяца в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода. За счёт активизации циклонической деятельности и атмосферных фронтов прогнозируются дожди, мокрый снег и снежная крупа.