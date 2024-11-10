Не лише війна з Росією: історик назвав найбільшу загрозу зараз для українців

Ситуація після початку перемир’я може бути дуже нестабільною

Після призупинення війни з Росією Україна може мати справу з новою загрозою. Йдеться про розкол суспільства та можливу громадянську війну.

Про це історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Буде перемир’я, але воно несе новий ризик: Ярослав Грицак про перемогу Трампа, помилки Путіна та майбутнє Залужного

За його словами, більш ніж за 30 років своєї незалежності Україні вдавалося долати свої кризи. І хоча в її сучасній історії не було проблем таких масштабів як зараз, але нашій країні вдавалося знаходити вихід.

Однак зараз зміна влади у США може призвести до того, що Київ змусять піти на перемир’я, яке сподобається далеко не всім.

"І тут є друга загроза: чи не створить та група, якій не буде подобатися перемир’я, елемент громадянської війни. Це найбільша загроза, яка, я вважаю, в Україні можлива. Коли розколюється суспільство щодо того, як далі продовжувати чи не продовжувати війну", — сказав Грицак

Історик наголосив, що після революцій та воєн ймовірність громадянської війни може бути високою і про це треба говорити.

Нагадаємо, раніше Грицак пояснив, чому вважає, що повноцінне завершення війни за нинішніх умов неможливе.