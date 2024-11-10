Не только война с Россией: историк назвал наибольшую угрозу сейчас для украинцев

Ситуация после начала перемирия может быть очень нестабильной

После войны с Россией Украина может столкнуться с новой угрозой. Речь идет о расколе общества и возможной гражданской войне.

Об этом историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал в интервью "Телеграфу": Будет перемирие, но оно несет новый риск: Ярослав Грицак о победе Трампа, ошибках Путина и будущем Залужного

По его словам, более чем за 30 лет своей независимости, Украине удавалось преодолевать свои кризисы. И хотя в ее современной истории не было проблем таких масштабов, как сейчас, но нашей стране удавалось находить выход.

Однако сейчас смена власти в США может привести к тому, что Киев заставят пойти на перемирие, которые понравится далеко не всем.

"И здесь есть вторая угроза: не создаст ли та группа, которой не будет нравиться перемирие, элемент гражданской войны. Это самая большая угроза, которая, я считаю, в Украине возможна. Когда раскалывается общество по поводу того, как дальше продолжать или не продолжать войну", — сказал Грицак

Историк подчеркнул, что после революций и войн вероятность гражданской войны может быть высокой и об этом надо говорить.

Напомним, ранее Грицак объяснил, почему считает, что полноценное завершение войны в нынешних условиях невозможно.