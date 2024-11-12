У Криму почалася пожежа після "потужного хлопка": є загроза повторного вибуху (відео)

Чорним димом затягнуло небо у окрузі

У тимчасово окупованому Криму пролунав сильний вибух. Після нихнього у небо здійнялися клуби чорного диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, інцидент стався під Сімферополем у районі металобази. Там на одній із заправок спалахнув і вибухнув бензовоз.

Полум’я від нього вже перекинулося і на припарковані поряд із ним автомобілі. Повідомляється про загрозу вибуху другого бензовозу – вогонь перекинувся на нього. На місце вже виїхали місцеві рятувальники, які підтвердили факт НП. Над місцем пожежі помічені гелікоптери.

Тим часом густий чорний дим уже видніється за сотні метрів від місця вибуху.

Відомо про щонайменше одного постраждалого. Причини пожежі поки не встановлено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 12 листопада на території Старооскольського міського округу Білгородської області пролунав вибух. Безпілотником було атаковано нафтобазу.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року було завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів на окупованій території Луганської області.