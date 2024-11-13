Порожні очниці вікон та "Зуби дракона": як виглядає Покровськ, який готується до оборони (фото)

У місті зруйновано залізничну інфраструктуру

Російські окупанти наближаються до Покровська, в той час Сили оборони України готуються захищати місто від ворога.

Більшість будинків у населеному пункті зруйновано, а місцеві жителі змушені набирати воду з імпровізованих "бюветів". Про це свідчать фото, які зібрав "Телеграф".

На кадрах видно, що місто вишкірилося загородженнями у вигляді бетонних пірамідок. "Зуби дракона" заполонили пустельні вулиці. Людей майже не видно. Більшість із тих, хто з якихось причин не евакуювався, виходить лише за продуктами та водою, яку набирають в імпровізованих "бюветах".

Фото Getty Images. Покровськ

Фото Getty Images. Покровськ

У Покровську скрізь сліди російських обстрілів. Дивом на фото потрапила, можливо, одна з останніх ціла будівля. Також ми бачимо приватний будинок, що догорає, і порожні очниці багатоквартирної "шпаківні", де вже немає вікон, дверей і верхніх поверхів. Через удари окупантів будинки місцевих мешканців ніколи не перестають горіти.

Фото Getty Images. Покровськ

Фото Getty Images. Покровськ

Крім того, окупанти зруйнували залізничну інфраструктуру, аби розірвати логістику. Рейки засипано арматурою та брилами бетону.

Фото Getty Images. Покровськ

Фото Getty Images. Покровськ

Щодо ситуації на фронті, то росіяни збільшують темпи штурмів по всій його лінії. На день раніше лише за одну добу було зафіксовано 185 бойових зіткнень. З них більшість відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Якщо російські війська захоплять Курахове, то розпочнуть наступ на Покровськ, який відклали. Зараз Курахове знаходиться в "кишені". Тим часом українські захисники готують Покровськ до оборони.

"Покровськ відкладений на той час, поки ворог виконає завдання щодо Курахового. Прогнозувати, коли це може статися, не буду, але якщо ворог зможе виконати завдання щодо Курахового, тоді розпочнеться наступ на Покровськ", – таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив військовий оглядач Денис Попович.

Нагадаємо, росіяни просунулися у трьох областях : Донецькій, Харківській та Запорізькій. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 12 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Там сталося 47 бойових зіткнень різної інтенсивності.