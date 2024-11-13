Пустые глазницы окон и "Зубы дракона": как выглядит Покровск, который готовится к обороне (фото)

В городе разрушена железнодорожная инфраструктура

Российские оккупанты приближаются к Покровску в то время, как Силы обороны Украины готовятся защищать город от врага.

Большая часть домов в населенном пункте разрушена, а местные жители вынуждены набирать воду из импровизированных "бюветов". Об этом свидетельствуют фото, которые собрал "Телеграф".

На кадрах видно, что город ощерился ограждениями в виде бетонных пирамидок. "Зубы дракона" заполонили пустынные улицы. Людей почти не видно. Большая часть из тех, кто по каким-то причинам не эвакуировался, выходит только за продуктами и водой, которую набирают в импровизированных "бюветах".

Фото Getty Images. Покровск

Фото Getty Images Покровск

В Покровске повсюду следы российских обстрелов. Чудом на фото попало, возможно, одно из последних целое здание. Также мы видим догорающий частный дом и пустые глазницы многоквартирного "скворечника", где уже нет окон, дверей и верхних этажей. Из-за ударов оккупантов дома местных жителей никогда не перестают гореть.

Фото Getty Images. Покровск

Фото Getty Images. Покровск

Кроме того, оккупанты разрушили железнодорожную инфраструктуру, чтобы разорвать логистику. Рельсы засыпаны арматурой и глыбами бетона.

Фото Getty Images. Покровск

Фото Getty Images. Покровск

Что касается ситуации на фронте, то россияне увеличивают темпы штурмов по всей его линии. Днем ранее только за одни сутки было зафиксировано 185 боевых столкновений. Из них большая часть произошла на Покровском и Кураховском направлениях.

Если российские войска захватят Курахово, то начнут наступление на Покровск, которое отложили. В настоящее время Курахово находится в "кармане". Тем временем, украинские защитники готовят Покровск к обороне.

"Покровск отложен на то время, пока враг выполнит задачу по Курахово. Прогнозировать, когда это может произойти, не буду, но если враг сможет выполнить задание по Курахово, тогда начнется наступление на Покровск", – такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал военный обозреватель Денис Попович.

Напомним, россияне продвинулись в трех областях: Донецкой, Харьковской и Запорожской. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 12 ноября, больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении. Там произошло 47 боевых столкновений разной интенсивности.