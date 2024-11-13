Раніше це було табу: на які поступки має піти Україна для завершення війни

Раніше такі варіанти навіть не обговорювались

Все частіше лунають заклики до завершення війни в Україні шляхом переговорів, навіть якщо вони передбачатимуть територіальні поступки з боку Києва. Таку позицію висловлюють деякі європейські союзники України, зокрема після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Представники Європи та НАТО визнають, що розмови про можливість територіальних поступок Україною вже не викликають такого обурення, як це було раніше. Дипломати розглядають це не як "землю в обмін на мир", а як необхідність для забезпечення безпеки України. Про це пишуть у The Washington Post, посилаючись на європейських дипломатів.

Один із колишніх французьких дипломатів зазначив: "Думаю, всі більш-менш дійшли цього висновку, хоча важко сказати це публічно, оскільки це було б способом сказати, що ми збираємося винагороджувати агресію".

При цьому, чіткі параметри можливої угоди Києва з Москвою наразі невідомі. Українська сторона категорично відкидає будь-які поступки своїх земель і наполягає на поверненні всіх окупованих територій. Опитування показують, що більшість українців підтримують цю позицію, хоча відсоток тих, хто міг би погодитися на часткову втрату території заради миру, поступово зростає.

Водночас європейські лідери розуміють, що Україні буде важко відновити контроль над усією територією, особливо зважаючи на військові успіхи Росії на Донбасі. Тому розглядаються різні варіанти "гарантій безпеки" для України, зокрема розміщення військ союзників на її території.

Втім, єдиної позиції щодо того, як може виглядати майбутня угода, поки немає. За словами аналітиків, в європейських поглядах на цю проблему "є 50 відтінків сірого". Водночас будь-які територіальні поступки не повинні сприйматися як перемога Росії, вважають вони.

Раніше "Телеграф" також розповідав, у Зеленського відреагували на гучну статтю FT про війну в Україні, де говорилось про те, що Україна нібито може погодитись на тимчасову окупацію частини своєї території в обмін на членство в НАТО. Цю думку спростували.