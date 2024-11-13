Ранее такие варианты даже не обсуждались

Все чаще раздаются призывы к завершению войны в Украине путем переговоров, даже если они будут предусматривать территориальные уступки Киеву. Такую позицию высказывают некоторые европейские союзники Украины, в частности, после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Представители Европы и НАТО признают, что разговоры о возможности территориальных уступок по Украине уже не вызывают такого возмущения, как это было раньше. Дипломаты рассматривают это не как "землю в обмен на мир", а как необходимость обеспечения безопасности Украины. Об этом пишут в The Washington Post, ссылаясь на европейских дипломатов.

Один из бывших французских дипломатов отметил: "Думаю, все более или менее пришли к этому выводу, хотя трудно сказать это публично, поскольку это было бы способом сказать, что мы собираемся вознаграждать агрессию".

При этом четкие параметры возможного соглашения Киева с Москвой пока неизвестны. Украинская сторона категорически отвергает любые уступки своих земель и настаивает на возвращении всех оккупированных территорий. Опросы показывают, что большинство украинцев поддерживают эту позицию, хотя процент тех, кто мог бы согласиться на частичную потерю территории ради мира, постепенно растет.

В то же время европейские лидеры понимают, что Украине будет трудно восстановить контроль над всей территорией, особенно учитывая военные успехи России на Донбассе. Поэтому рассматриваются разные варианты "гарантий безопасности" для Украины, в том числе размещение войск союзников на ее территории.

Впрочем, единой позиции по поводу того, как может выглядеть будущее соглашение, пока нет. По словам аналитиков, в европейских взглядах на эту проблему "есть 50 оттенков серого". В то же время, любые территориальные уступки не должны восприниматься как победа России, считают они.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что у Зеленского отреагировали на громкую статью FT о войне в Украине, где говорилось о том, что Украина якобы может согласиться на временную оккупацию части своей территории в обмен на членство в НАТО. Это мнение опровергли.